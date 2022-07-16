Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал заключение нового контракта с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Евгением Малкиным.

«Последние два сезона вселяют веру, что эта обойма хоккеистов по-прежнему обладает нереализованным потенциалом, у нее есть шанс претворить в жизнь парочку впечатляющих вещей. Именно поэтому мы решили продлить контракт», — приводит слова Хекстолла TribLIVE.

Перед открытием рынка свободных агентов «Пингвинз» объявили о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате НХЛ. В Кубке Стэнли у него 6 (3+3) результативных баллов в 7 встречах.