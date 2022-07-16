Защитник «Вегаса» Мироманов перенесет операцию в межсезонье

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов перенесет операцию в межсезонье. Он не успеет восстановиться к открытию тренировочного лагеря команды, сообщает Vegas Hockey Now.

В июне «Голден Найтс» подписали новый контракт с 25-летним защитником на два года.

В прошлом сезоне НХЛ Мироманов дебютировал в лиге, сыграв 11 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате и отметился 1 результативной передачей.

В 53 матчах в АХЛ защитник набрал 40 (11+29) очков при полезности «плюс 11».