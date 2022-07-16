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Сегодня, 15:56

«Сент-Луис» заключил контракт с нападающим Фрком

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сент-Луис» заключил контракт с нападающим Мартином Фрком. Соглашение с 28-летним чешским нападающим является двусторонним и рассчитано на один год, сообщает сайт «Блюз».

В минувшем сезоне Фрк забросил 40 шайб в 58 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Онтарио» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса») и стал вторым в списке снайпером лиги.

В 6 матчах в НХЛ за «Кингз» форвард забросил 2 шайбы.

Мартин Фрк
ХК Сент-Луис Блюз
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