«Сент-Луис» заключил контракт с нападающим Фрком

«Сент-Луис» заключил контракт с нападающим Мартином Фрком. Соглашение с 28-летним чешским нападающим является двусторонним и рассчитано на один год, сообщает сайт «Блюз».

В минувшем сезоне Фрк забросил 40 шайб в 58 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Онтарио» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса») и стал вторым в списке снайпером лиги.

В 6 матчах в НХЛ за «Кингз» форвард забросил 2 шайбы.