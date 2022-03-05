Генеральный менеджер «Чикаго» сообщил ветеранам команды о перспективах развития команды

Новый генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон объявил, что клуб входит в стадию перестройки и будет формировать состав на будущее.

Как сообщает TSN, перед тем, как сделать это заявление, Дэвидсон собрал ветераном команды. На встречу были приглашены Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Сет Джонс и Марк-Андре Флери. Они были проинформированы о дальнейших планах развития клуба.

Контракты 33-летних Тэйвза и Кейна с одинаковой зарплатой в 10,5 миллиона долларов в год действуют до конца следующего сезона.

Договор 37-летнего Флери (кэпхит — 7 миллионов) истекает нынешним летом.

А вот 27-летний Джонс оказался в «Чикаго» в это межсезонье в результате обмена с «Коламбусом». Он сразу же подписал новый долгосрочный контракт с «Блэкхокс». Со следующего сезона вступает в силу соглашение с зарплатой в 9,5 миллиона долларов до сезона-2029/30.