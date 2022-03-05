«Шестеркин невероятен». Галлан прокомментировал игру вратаря «Рейнджерс» в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

«Он был невероятен. Серьезно — сколько сегодня у него было великолепных сейвов, а у соперника — стопроцентных моментов? Сколько раз они создавали моменты на контратаках, на выходах один на один, в других ситуациях? Шестеркин невероятен», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Шестеркин сделал 32 сейва и был признан второй звездой матча.