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Сегодня, 09:35

Форвард «Рейнджерс» Хытил: «Шестеркин невероятный, он не от мира сего»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Рейнджерс» Филип Хытил поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

«Он невероятный, он не от мира сего. Это невероятно, что он делает каждую ночь, как играет», — приводит слова Хытила официальный сайт НХЛ.

Шестеркин сделал 32 сейва и был признан второй звездой матча.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 55 28 27 58
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 55 19 36 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 54 36 18 78
2 Флорида 54 36 18 77
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 55 33 22 70
5 Детройт 55 24 31 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 53 19 34 43
8 Монреаль 55 14 41 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 40 15 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Даллас 54 31 23 65
5 Нэшвилл 54 30 24 64
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 55 20 35 48
8 Аризона 54 15 39 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 53 32 21 71
2 Лос-Анджелес 56 30 26 67
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 55 30 25 64
5 Анахайм 57 26 31 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
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5.03 03:00
Баффало – Миннесота
 5 : 4
5.03 03:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
5.03 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
5.03 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 1
5.03 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 3 : 1
5.03 04:00
Виннипег – Даллас
 3 : 4 ОТ
5.03 06:00
Анахайм – Вегас
 4 : 5
5.03 20:30
Айлендерс – Сент-Луис
 - : -
5.03 23:00
Филадельфия – Чикаго
 - : -
5.03 23:59
Аризона – Оттава
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 78
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 54 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 38
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 55 36
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 36 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 25 1.95
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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