Форвард «Рейнджерс» Хытил: «Шестеркин невероятный, он не от мира сего»

Форвард «Рейнджерс» Филип Хытил поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

«Он невероятный, он не от мира сего. Это невероятно, что он делает каждую ночь, как играет», — приводит слова Хытила официальный сайт НХЛ.

Шестеркин сделал 32 сейва и был признан второй звездой матча.