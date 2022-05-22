Форвард «Тампы» Пойнт пропустит третий матч серии против «Флориды»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт пропустит третий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды», сообщает Tampa Bay Times.

26-летний канадец пропустил тренировку «Лайтнинг» в субботу, хоккеист восстанавливается от травмы нижней части тела, полученной в седьмом матче серии первого раунда против «Торонто» (2:1).

В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Пойнта 4 (2+2) очка в 7 матчах.

«Тампа» ведет в серии с «Флоридой» со счетом 2-0. Третий матч состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 20.30 (мск).