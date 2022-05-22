Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон может пропустить несколько недель из-за травмы колена

«Сент-Луис» может лишиться вратаря команды Джордана Биннингтона из-за травмы.

По данным журналиста The Athletic Джереми Рутерфорда, «Блюз» опасаются, что они могут потерять 28-летнего голкипера на несколько недель из-за возможного растяжения колена.

Сегодня, 22 мая, в третьем матче плей-офф против «Колорадо» (2:5) Биннингтон получил повреждение после того, как в него врезался игрок «Эвеланш» Назем Кадри, и был заменен на Вилле Хуссо.

Счет в серии после третьего матча стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра пройдет 24 мая и начнется в 4:30 мск.

Биннингтон сыграл за «Сент-Луис» 6 матчей в текущем плей-офф и отразил 94,9 процента бросков.