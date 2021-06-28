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Форвард «Монреаля» Кофилд рассказал о мотивации перед финалом Кубка Стэнли против «Тампы»

18:23
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Форвард «Монреаля» Коул Кофилд рассказал о своей мотивации перед финалом Кубка Стэнли с «Тампой».

«Для меня многое значит возможность сыграть в финале, но еще больше это значит для нашей команды, — приводит официальный сайт НХЛ слова Колфида. — Парни уже давно играют в лиге, а такая честь выпадает нечасто. Самое важное, играть для старших ребят, которые уже здесь давно. Я в свою очередь постараюсь взять от этого всего по максимуму и насладиться моментом. Все это для парней постарше, которые уже играют здесь продолжительное время».

Последний раз «Монреаль» становился обладателем Кубка Стэнли в 1993 году.

Первая встреча финала «Тампа» — «Монреаль» состоится 29 июня, начало — в 3:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/montreal-canadiens-really-are-underdogs-in-stanley-cup-final/c-325494506?tid=325479796

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