Форвард «Монреаля» Кофилд рассказал о мотивации перед финалом Кубка Стэнли против «Тампы»

Форвард «Монреаля» Коул Кофилд рассказал о своей мотивации перед финалом Кубка Стэнли с «Тампой».

«Для меня многое значит возможность сыграть в финале, но еще больше это значит для нашей команды, — приводит официальный сайт НХЛ слова Колфида. — Парни уже давно играют в лиге, а такая честь выпадает нечасто. Самое важное, играть для старших ребят, которые уже здесь давно. Я в свою очередь постараюсь взять от этого всего по максимуму и насладиться моментом. Все это для парней постарше, которые уже играют здесь продолжительное время».

Последний раз «Монреаль» становился обладателем Кубка Стэнли в 1993 году.

Первая встреча финала «Тампа» — «Монреаль» состоится 29 июня, начало — в 3:00 (мск).