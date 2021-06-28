Кожевников считает, что игроки «Монреаля» устроят охоту на Василевского и Кучерова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своими ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой-Бэй» и «Монреалем». По мнению специалиста, игроки канадской команды первым делом попытаются вывести из игры лидеров «Тампы» — вратаря Андрея Василевского и форварда Никиту Кучерова.

«Сравнивать две команды трудно, в регулярном чемпионате они не играли, там же все из-за пандемии в этом сезоне было по-другому, - цитирует Кожевникова «Газета.Ru». - Но «Тампа» выглядит сильнее, у них два сумасшедших игрока — вратарь Василевский и форвард Кучеров. «Монреаль» — жесткая команда, которая играет в силовой хоккей, плюс у них очень сильная мотивация, они ведь не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года.

Надеюсь, что канадцы будут оставаться мужиками и играть честно, но, боюсь, что они все же попытаются выбить из игры Василевского и Кучерова. Вратарю будут бить по щиткам, а с форвардом мы помним, как было с «Айлендерс», когда против него сыграли грязно и он не смог продолжить матч. Хорошо в том эпизоде Кучерова приложили, думаю, позвонки у него повылетали. К счастью, в следующем матче он играл. Думаю, игроки «Монреаля» начнут хамить, если у них не будет получаться выиграть в хоккей».

Первый матч финальной серии начнется в ночь с 28 на 29 июня в 03.00 по московскому времени.