Дадонов из-за травмы пропустит четвертый матч полуфинала Кубка Стэнли
Форвард «Далласа» Евгений Дадонов пропустит четвертую игры полуфинала Кубка Стэнли с «Вегасом», сообщает пресс-служба «Старз».
Российский хоккеист не сыграет из-за травмы нижней части тела, которую он получил в третьей игре.
В 16 матчах плей-офф НХЛ 34-летний форвард набрал 10 (4+6) очков.
Четвертая игра состоится в «Далласе» в ночь на 26 мая в 3.00 мск. «Вегас» ведет в серии со счетом 3-0.
От Восточной конференции в финал Кубка Стэнли вышла «Флорида», разгромив «Каролину» в серии со счетом 4-0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|25.05
|03:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 3
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