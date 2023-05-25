«Баффало» объявил о подписании 3-летнего контракта новичка с 19-летним российским защитником Комаровым

«Баффало» объявил о подписании соглашения с 19-летним российским защитником Всеволодом Комаровым. С игроком подписан контракт-новичка на 3 года.

«Сэйбрз» выбрали Комарова на драфте НХЛ 2022 года под общим 134-м номером.

Комаров ранее выступал в составе юношеских команд «Трактора» и «Металлурга».

Последние два сезоне игрок провел в главной юниорской хоккейной лиге в составе «Квебек Ремпартс». В сезоне-2022/23 на его счету 39 (12+27) очков в 62 матчах.