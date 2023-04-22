Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Флориду»

«Бостон» выиграл у «Флориды» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:2. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Брюинз».

Российский защитник Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи.

Четвертый матч в серии состоится 23 апреля. Начало встречи — 22.30 по московскому времени.