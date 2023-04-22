«Айлендерс» обыграли «Каролину» и сократили отставание в серии

«Айлендерс» переиграли «Каролину» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 5:1. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Харрикейнз».

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Четвертый матч состоится 23 апреля. Начало — 20.00 по московскому времени.