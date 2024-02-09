«Филадельфия» победила «Виннипег»
«Филадельфия» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд.
В составе «Флайерз» Райан Пелинг, Морган Фрост и Трэвис Конекны набрали по 2 (1+1) очка.
«Филадельфия» набрала 60 очков и занимает 60-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 65 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Виннипег» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Голы: Форстер — 9 (Пелинг, Кэйтс), 3:37 — 1:0. Конекны — 24 (Фрост, Уокер), 14:03 — 2:0. Фрост — 8 (Типпетт, Конекны), 18:06 — 3:0. Пелинг — 6 (мен.), 22:29 — 4:0. Коннор — 19 (Шайфли, Моррисси), 54:48 — 4:1.
Вратари: Эрссон — Броссуа.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 21 (13+3+5) — 29 (4+15+10).
Наши: Замула (13.24/0/-1) — Наместников (10.28/1/0).
9 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18049 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|51
|32
|19
|67
|2
|Каролина
|50
|29
|21
|63
|3
|Филадельфия
|52
|27
|25
|60
|4
|Айлендерс
|51
|22
|29
|56
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|49
|25
|24
|53
|7
|Вашингтон
|49
|22
|27
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|32
|19
|73
|2
|Флорида
|51
|32
|19
|68
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Тампа-Бэй
|52
|27
|25
|59
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|31
|20
|68
|2
|Колорадо
|52
|32
|20
|68
|3
|Виннипег
|49
|30
|19
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|50
|22
|28
|49
|8
|Чикаго
|51
|14
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|51
|34
|17
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|53
|6
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|9.02
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 2
|9.02
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|4 : 2
|9.02
|03:00
|
Бостон – Ванкувер
|4 : 0
|9.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 5
|9.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|4 : 1
|9.02
|04:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 2
|9.02
|05:00
|
Аризона – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|87
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|52
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|51
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88