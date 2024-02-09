«Филадельфия» победила «Виннипег»

«Филадельфия» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд.

В составе «Флайерз» Райан Пелинг, Морган Фрост и Трэвис Конекны набрали по 2 (1+1) очка.

«Филадельфия» набрала 60 очков и занимает 60-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 65 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Виннипег» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Форстер — 9 (Пелинг, Кэйтс), 3:37 — 1:0. Конекны — 24 (Фрост, Уокер), 14:03 — 2:0. Фрост — 8 (Типпетт, Конекны), 18:06 — 3:0. Пелинг — 6 (мен.), 22:29 — 4:0. Коннор — 19 (Шайфли, Моррисси), 54:48 — 4:1.

Вратари: Эрссон — Броссуа.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 21 (13+3+5) — 29 (4+15+10).

Наши: Замула (13.24/0/-1) — Наместников (10.28/1/0).

9 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18049 зрителей.