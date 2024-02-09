«Бостон» выиграл у «Ванкувера»

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«Бостон» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Чешский нападающий «Брюинз» Павел Заха набрал 2 (1+1) очка. Также голы на свой счет записал Брэд Маршан, Морган Гики и Дентон Хайнен.

«Ванкувер» лидирует в Западной конференции — 73 очка. «Бостон» идет на первой строчке в Восточной конференции — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Ванкувер» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Маршан — 25 (мен., Койл), 0:32 — 1:0. Хейнен — 10 (мен., Койл), 15:37 — 2:0. Гики — 9 (Пастрняк, Заха), 20:34 — 3:0. Заха — 12 (ван Римсдайк, Пастрняк), 20:49 — 4:0.

Вратари: Ульмарк (9:24 — 9:48) — Демко.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (11+9+5) — 17 (4+9+4).

Наши: — - Задоров (18.02/0/0), Михеев (13.40/3/-2).

9 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.