«Вашингтон» проиграл «Флориде». Овечкин забросил одну шайбу

«Флорида» на своем льду обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кэпиталз» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил одну шайбу и приблизился к рекорду Уэйна Гретци по голам — 833 и 894 соответственно.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 68 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 12-й строчке — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вашингтон» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Овечкин — 11 (бол., Сандин, Макмайкл), 16:38 — 0:1. Ткачак — 17 (Форслинг), 24:29 — 1:1. Манта — 16 (Сгарбосса, Протас), 34:03 — 1:2. Райнхарт — 38 (бол., Ткачак, Верхэге), 37:32 — 2:2. Ломберг — 3 (Куликов), 54:28 — 3:2. Луостаринен — 9 (п.в., Ткачак), 59:06 — 4:2.

Нереализованный буллит: Маленстин (В), 8:31.

Вратари: Бобровский — Кемпер (58:37 — 59:06).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 41 (13+12+16) — 23 (13+4+6).

Наши: Куликов (14.33/2/+1) — Овечкин (19.30/3/-2).

9 февраля. Санрайз. FLA Live Arena. 17645 зрителей.