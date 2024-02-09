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Сегодня, 05:39

«Вашингтон» проиграл «Флориде». Овечкин забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Флорида» на своем льду обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кэпиталз» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил одну шайбу и приблизился к рекорду Уэйна Гретци по голам — 833 и 894 соответственно.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 68 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 12-й строчке — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вашингтон» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Овечкин — 11 (бол., Сандин, Макмайкл), 16:38 — 0:1. Ткачак — 17 (Форслинг), 24:29 — 1:1. Манта — 16 (Сгарбосса, Протас), 34:03 — 1:2. Райнхарт — 38 (бол., Ткачак, Верхэге), 37:32 — 2:2. Ломберг — 3 (Куликов), 54:28 — 3:2. Луостаринен — 9 (п.в., Ткачак), 59:06 — 4:2.

Нереализованный буллит: Маленстин (В), 8:31.

Вратари: Бобровский — Кемпер (58:37 — 59:06).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 41 (13+12+16) — 23 (13+4+6).

Наши: Куликов (14.33/2/+1) — Овечкин (19.30/3/-2).

9 февраля. Санрайз. FLA Live Arena. 17645 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 51 32 19 67
2 Каролина 50 29 21 63
3 Филадельфия 52 27 25 60
4 Айлендерс 51 22 29 56
5 Питтсбург 47 23 24 53
6 Нью-Джерси 49 25 24 53
7 Вашингтон 49 22 27 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 32 19 73
2 Флорида 51 32 19 68
3 Торонто 49 26 23 60
4 Тампа-Бэй 52 27 25 59
5 Детройт 50 26 24 58
6 Монреаль 50 21 29 50
7 Баффало 50 22 28 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 31 20 68
2 Колорадо 52 32 20 68
3 Виннипег 49 30 19 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 50 22 28 49
8 Чикаго 51 14 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 51 34 17 73
2 Вегас 51 30 21 66
3 Эдмонтон 46 29 17 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Калгари 51 24 27 53
6 Сиэтл 50 21 29 52
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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15.02
9.02 03:00
Каролина – Колорадо
 5 : 2
9.02 03:00
Флорида – Вашингтон
 4 : 2
9.02 03:00
Бостон – Ванкувер
 4 : 0
9.02 03:00
Нью-Джерси – Калгари
 3 : 5
9.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 4 : 1
9.02 04:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 6 : 2
9.02 05:00
Аризона – Вегас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 87
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 52 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 75
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 41
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 51 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Вегас

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