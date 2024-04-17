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Сегодня, 04:45

Гол Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь у 38-летнего россиянина 65 (31+34) очков в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 91 очко и финишировал на 8-м месте в Восточной конференции, попав в плей-офф. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 87 очков.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Овечкин стал 13-м хоккеистом, набравшим 1550 очков в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 81 52 29 111
3 Айлендерс 81 38 43 92
4 Вашингтон 81 39 42 89
5 Питтсбург 81 38 43 88
6 Филадельфия 81 38 43 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 81 26 55 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 47 34 109
2 Флорида 81 51 30 108
3 Торонто 80 46 34 102
4 Тампа-Бэй 81 44 37 96
5 Детройт 81 40 41 89
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 81 36 45 76
8 Монреаль 81 30 51 75
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 80 50 30 106
3 Колорадо 81 49 32 105
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 81 43 38 91
6 Миннесота 81 39 42 88
7 Аризона 81 35 46 75
8 Чикаго 80 23 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 49 31 104
3 Лос-Анджелес 81 43 38 97
4 Вегас 80 44 36 96
5 Калгари 80 37 43 79
6 Сиэтл 80 33 47 79
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 81 19 62 47
Результаты / календарь
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Монреаль – Детройт
 - : -
17.04 02:00
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
17.04 02:00
Коламбус – Каролина
 - : -
17.04 02:00
Бостон – Оттава
 - : -
17.04 02:30
Флорида – Торонто
 - : -
17.04 03:00
Виннипег – Сиэтл
 - : -
17.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
17.04 05:00
Вегас – Чикаго
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 142
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 81 138
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 79 69
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 79 56
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 81 55
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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