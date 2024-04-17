Гол Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь у 38-летнего россиянина 65 (31+34) очков в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 91 очко и финишировал на 8-м месте в Восточной конференции, попав в плей-офф. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 87 очков.