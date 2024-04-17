«Оттава» на выезде обыграла «Бостон». Зуб в меньшинстве забросил шайбу в пустые ворота

«Оттава» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Брюинз» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб забросил шайбу в концовке встречи в пустые ворота, когда его команда играла в меньшинстве. Теперь у 28-летнего россиянина в этом сезоне 25 (5+20) очков.

«Бостон» с 109 очками идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Оттава» занимает 14-е место — 78 очков.