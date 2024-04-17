«Вашингтон» пробился в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» (2:1) в своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» набрали 91 очко и заняли 8-е место в Восточной конференции.

Команда российского форварда Александра Овечкина набрала столько же очков, сколько и «Детройт», однако «Вашингтон» выше в турнирной таблице Восточной конференции по дополнительным показателям.