«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» по буллитам, Овечкин не набрал очков
«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.
Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас сделал две результативные передачи. Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою серию без заброшенных шайб до 11 матчей — это антирекорд хоккеиста, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустил встречу из-за болезни.
Автором победного броска в серии буллитов стал нападающий «Филадельфии» Бобби Бринк.
«Филадельфия» поднялась на шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 35 очками в 29 матчах. «Вашингтон» идет на десятой строчке с 32 очками в 26 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бринк — 5 (Стаал, Фрост), 22:14 — 1:0. Макмайкл — 6 (Протас, Манта), 23:00 — 1:1. Уилсон — 10 (бол., Строум, Оши), 35:29 — 1:2. Фараби — 11 (Пелинг), 45:25 — 2:2. Строум — 12 (Протас, Уилсон), 49:05 — 2:3. Типпетт — 10 (Фрост), 57:01 — 3:3.
Победный буллит: Бринк.
Вратари: Эрссон — Линдгрен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (2+14+13+3) — 30 (7+11+8+4).
Наши: — - Овечкин (22.10/4/-1).
15 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18557 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|29
|16
|13
|33
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|30
|13
|17
|31
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|23
|11
|12
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|28
|9
|19
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|29
|19
|10
|39
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|26
|13
|13
|27
|5
|Калгари
|29
|11
|18
|26
|6
|Сиэтл
|30
|9
|21
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|- : -
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02