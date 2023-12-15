«Торонто» отыгрался с 0:5 после двух периодов матча с «Коламбусом», но уступил в овертайме
«Коламбус» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.
«Блю Джекетс» вели со счетом 5:0 после двух периодов, но пропустили пять шайб в третьем периоде и позволили сопернику сравнять счет.
Несмотря на это, «Коламбусу» удалось одержать победу в овертайме. Победную шайбу забросил форвард гостей Кент Джонсон.
Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов сделал две результативные передачи, у форварда гостей Егора Чинахова одна заброшенная шайба и голевой пас.
Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 из 35 бросков по своим воротам.
«Коламбус» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 25 очками в 31 матче. «Торонто» идет на четвертой строчке с 35 очками в 27 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Коламбус» — 5:6 ОТ (0:2, 0:3, 5:0, 0:1)
Голы: Лайне — 6 (Джонсон), 6:19 — 0:1. Джонсон — 2 (Пик), 11:56 — 0:2. Дэнфорт — 7 (Проворов, Иржичек), 28:16 — 0:3. Чинахов — 7 (Проворов, Иржичек), 30:45 — 0:4. Годро — 5 (бол., Чинахов, Веренски), 34:19 — 0:5. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Лагессон), 40:38 — 1:5. Марнер — 12 (Таварес, Макманн), 43:49 — 2:5. Маккейб — 1 (бол., Тимминс, Робертсон), 54:21 — 3:5. Мэттьюс — 22 (Нюландер, Марнер), 58:45 — 4:5. Мэттьюс — 23 (Марнер, Таварес), 59:15 — 5:5. Джонсон — 3 (Веренски, Дэнфорт), 63:26 — 5:6.
Вратари: Самсонов — Мерзликинc.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 48 (10+15+21+2) — 35 (11+15+7+2).
Наши: — - Воронков (15.12/3/0), Марченко (19.18/3/-1), Проворов (22.57/1/0), Чинахов (19.21/5/0).
15 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18338 зрителей.
|Столичный дивизион
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|14
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|13
|15
|29
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|Атлантический дивизион
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|П
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|18
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|2
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|36
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|36
|4
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|15
|14
|34
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|27
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|11
|12
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
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|29
|16
|13
|32
|5
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|6
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|28
|13
|15
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|28
|9
|19
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|29
|19
|10
|39
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|26
|13
|13
|27
|5
|Калгари
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|11
|18
|26
|6
|Сиэтл
|30
|9
|21
|25
|7
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|29
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|21
|8
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|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|- : -
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02