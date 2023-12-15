«Торонто» отыгрался с 0:5 после двух периодов матча с «Коламбусом», но уступил в овертайме

«Коламбус» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

«Блю Джекетс» вели со счетом 5:0 после двух периодов, но пропустили пять шайб в третьем периоде и позволили сопернику сравнять счет.

Несмотря на это, «Коламбусу» удалось одержать победу в овертайме. Победную шайбу забросил форвард гостей Кент Джонсон.

Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов сделал две результативные передачи, у форварда гостей Егора Чинахова одна заброшенная шайба и голевой пас.

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 из 35 бросков по своим воротам.

«Коламбус» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 25 очками в 31 матче. «Торонто» идет на четвертой строчке с 35 очками в 27 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Коламбус» — 5:6 ОТ (0:2, 0:3, 5:0, 0:1)

Голы: Лайне — 6 (Джонсон), 6:19 — 0:1. Джонсон — 2 (Пик), 11:56 — 0:2. Дэнфорт — 7 (Проворов, Иржичек), 28:16 — 0:3. Чинахов — 7 (Проворов, Иржичек), 30:45 — 0:4. Годро — 5 (бол., Чинахов, Веренски), 34:19 — 0:5. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Лагессон), 40:38 — 1:5. Марнер — 12 (Таварес, Макманн), 43:49 — 2:5. Маккейб — 1 (бол., Тимминс, Робертсон), 54:21 — 3:5. Мэттьюс — 22 (Нюландер, Марнер), 58:45 — 4:5. Мэттьюс — 23 (Марнер, Таварес), 59:15 — 5:5. Джонсон — 3 (Веренски, Дэнфорт), 63:26 — 5:6.

Вратари: Самсонов — Мерзликинc.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 48 (10+15+21+2) — 35 (11+15+7+2).

Наши: — - Воронков (15.12/3/0), Марченко (19.18/3/-1), Проворов (22.57/1/0), Чинахов (19.21/5/0).

15 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18338 зрителей.