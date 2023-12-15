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Сегодня, 05:48

«Торонто» отыгрался с 0:5 после двух периодов матча с «Коламбусом», но уступил в овертайме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Егор Чинахов, Джонни Гудро и Дмитрий Воронков (слева направо).
Фото USA Today Sports

«Коламбус» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

«Блю Джекетс» вели со счетом 5:0 после двух периодов, но пропустили пять шайб в третьем периоде и позволили сопернику сравнять счет.

Несмотря на это, «Коламбусу» удалось одержать победу в овертайме. Победную шайбу забросил форвард гостей Кент Джонсон.

Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов сделал две результативные передачи, у форварда гостей Егора Чинахова одна заброшенная шайба и голевой пас.

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 из 35 бросков по своим воротам.

«Коламбус» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 25 очками в 31 матче. «Торонто» идет на четвертой строчке с 35 очками в 27 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Коламбус» — 5:6 ОТ (0:2, 0:3, 5:0, 0:1)

Голы: Лайне — 6 (Джонсон), 6:19 — 0:1. Джонсон — 2 (Пик), 11:56 — 0:2. Дэнфорт — 7 (Проворов, Иржичек), 28:16 — 0:3. Чинахов — 7 (Проворов, Иржичек), 30:45 — 0:4. Годро — 5 (бол., Чинахов, Веренски), 34:19 — 0:5. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Лагессон), 40:38 — 1:5. Марнер — 12 (Таварес, Макманн), 43:49 — 2:5. Маккейб — 1 (бол., Тимминс, Робертсон), 54:21 — 3:5. Мэттьюс — 22 (Нюландер, Марнер), 58:45 — 4:5. Мэттьюс — 23 (Марнер, Таварес), 59:15 — 5:5. Джонсон — 3 (Веренски, Дэнфорт), 63:26 — 5:6.

Вратари: Самсонов — Мерзликинc.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 48 (10+15+21+2) — 35 (11+15+7+2).

Наши: — - Воронков (15.12/3/0), Марченко (19.18/3/-1), Проворов (22.57/1/0), Чинахов (19.21/5/0).

15 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18338 зрителей.

Егор Чинахов
Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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4 Каролина 29 16 13 33
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 28 17 11 36
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5 Тампа-Бэй 30 13 17 31
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 30 12 18 27
8 Оттава 23 11 12 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Виннипег 28 17 11 36
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6 Сент-Луис 28 13 15 27
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15.12 03:00
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 4 : 3 Б
15.12 03:00
Детройт – Каролина
 1 : 2
15.12 03:00
Торонто – Коламбус
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Сент-Луис – Оттава
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Миннесота – Калгари
 - : -
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Эдмонтон – Тампа-Бэй
 - : -
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Никита Кучеров

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