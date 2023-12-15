Овечкин установил новый антирекорд по числу матчей без голов в НХЛ подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:4 Б).

Безголевая серия 38-летнего россиянина длится уже 11 матчей — это антирекорд в карьере форварда.

Предыдущий антирекорд — 10 матчей подряд без заброшенных шайб — Овечкин установил в марте 2017 года.

В сезоне-2023/24 у Овечкина 5 голов и 11 результативных передач в 26 матчах.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У россиянина 827 шайб в лиге, больше забросил лишь Уэйн Гретцки (894).