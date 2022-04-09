Фетисов: «Капризов будет стараться обойти Овечкина по голам. У наших игроков НХЛ сложная миссия»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Он молодец, играет хорошо, показывает отличные результаты. Сможет ли он обойти Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне? Будет стараться, что я еще могу сказать. Пускай они соревнуются, кто-то на радость нам будет. Пускай играют, оба играют здорово, а дальше будет видно, кто лучший. У всех наших ребят в НХЛ сейчас сложная миссия, они единственные, кто выступают на международной арене. Успехов им всем», — ответил Фетисов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.
На счету 24-летнего россиянина 41 шайба в 69 матчах сезона. Он занимает шестое место в списке лучших снайперов сезона. Лидирует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 56 голами. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 43 шайбами — на четвертой строчке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|72
|46
|26
|98
|3
|Питтсбург
|72
|41
|31
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|70
|33
|37
|75
|6
|Коламбус
|72
|33
|39
|72
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|71
|24
|47
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|71
|50
|21
|106
|2
|Торонто
|71
|46
|25
|98
|3
|Бостон
|71
|45
|26
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|70
|26
|44
|58
|8
|Монреаль
|71
|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|51
|20
|108
|2
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|3
|Сент-Луис
|71
|41
|30
|92
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|70
|40
|30
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
|9.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|1 : 2
|9.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|1 : 2 ОТ
|9.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|4 : 3
|9.04
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|4 : 5 ОТ
|9.04
|03:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|9.04
|21:00
|
Даллас – Нью-Джерси
|- : -
|9.04
|22:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|71
|103
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16