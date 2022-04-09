Фетисов: «Капризов будет стараться обойти Овечкина по голам. У наших игроков НХЛ сложная миссия»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Он молодец, играет хорошо, показывает отличные результаты. Сможет ли он обойти Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне? Будет стараться, что я еще могу сказать. Пускай они соревнуются, кто-то на радость нам будет. Пускай играют, оба играют здорово, а дальше будет видно, кто лучший. У всех наших ребят в НХЛ сейчас сложная миссия, они единственные, кто выступают на международной арене. Успехов им всем», — ответил Фетисов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

На счету 24-летнего россиянина 41 шайба в 69 матчах сезона. Он занимает шестое место в списке лучших снайперов сезона. Лидирует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 56 голами. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 43 шайбами — на четвертой строчке.