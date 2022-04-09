В Госдуме восхитились игроками НХЛ: «Лучшие послы России! Показывают себя вопреки русофобии»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступления российских игроков в НХЛ.

«Наши спортсмены известны своим духом и волей к победе. В НХЛ играют лучшие спортсмены со всего мира. То, что там играют и сейчас наши ребята — это признание российской школы хоккея. Ребята показывают себя вопреки русофобским настроениям, которые в том числе существуют и за океаном. Мы восхищаемся нашими хоккеистами. Знаем, что ребята подвергаются нападкам, критике, их требуют отстранять. Но там работают люди прагматичные, они понимают, что наши спортсмены приносят хорошие деньги. Если американцам выгодно, они не будут ничего менять. А нам нужно только восхищаться ими и поддерживать. Надеюсь, Овечкин добьет рекорд Гретцки, а то, что творит Капризов, уже пора заносить в книгу рекордов Гиннеса. Это самые лучшие послы России, своей игрой ребята доказывают, что спорт — это реальная сила. Желаю им успехов и не обращать внимания на те гавканья, которыми их пытаются задеть», — сказал Свищев «СЭ».

В ночь на 9 апреля форвард Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» отметился заброшенной шайбой в ворота «Сент-Луиса». Российский игрок «Уайлд» установил новый рекорд результативности в истории клуба за один сезон. На данный момент на его счету 88 (41+47) очков в 69 встречах регулярного чемпионата.