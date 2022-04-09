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Сегодня, 13:30

В Госдуме восхитились игроками НХЛ: «Лучшие послы России! Показывают себя вопреки русофобии»

В Госдуме похвалили российских хоккеистов за удачное выступление в НХЛ нынешнего сезона
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступления российских игроков в НХЛ.

«Наши спортсмены известны своим духом и волей к победе. В НХЛ играют лучшие спортсмены со всего мира. То, что там играют и сейчас наши ребята — это признание российской школы хоккея. Ребята показывают себя вопреки русофобским настроениям, которые в том числе существуют и за океаном. Мы восхищаемся нашими хоккеистами. Знаем, что ребята подвергаются нападкам, критике, их требуют отстранять. Но там работают люди прагматичные, они понимают, что наши спортсмены приносят хорошие деньги. Если американцам выгодно, они не будут ничего менять. А нам нужно только восхищаться ими и поддерживать. Надеюсь, Овечкин добьет рекорд Гретцки, а то, что творит Капризов, уже пора заносить в книгу рекордов Гиннеса. Это самые лучшие послы России, своей игрой ребята доказывают, что спорт — это реальная сила. Желаю им успехов и не обращать внимания на те гавканья, которыми их пытаются задеть», — сказал Свищев «СЭ».

В ночь на 9 апреля форвард Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» отметился заброшенной шайбой в ворота «Сент-Луиса». Российский игрок «Уайлд» установил новый рекорд результативности в истории клуба за один сезон. На данный момент на его счету 88 (41+47) очков в 69 встречах регулярного чемпионата.

Кирилл Капризов
НХЛ
Дмитрий Свищев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 70 33 37 75
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 50 21 106
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 51 20 108
2 Миннесота 70 43 27 92
3 Сент-Луис 71 41 30 92
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
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14.04
9.04 02:00
Каролина – Айлендерс
1 : 2
9.04 02:00
Тампа-Бэй – Бостон
 1 : 2 ОТ
9.04 02:00
Флорида – Баффало
 4 : 3
9.04 03:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 5 ОТ
9.04 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 4 : 3 ОТ
9.04 21:00
Даллас – Нью-Джерси
 - : -
9.04 22:00
Питтсбург – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 71 103
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 49 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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