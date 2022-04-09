Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Конечно, я очень доволен результатами Кирилла. Все довольны им. Надо пожелать ему, чтобы продолжал показывать и дальше такие результаты. Кирилл на два гола отстает от Овечкина? Это не соревнования, а общий результат. Радует, что появляются хоккеисты, которые играют на уровне Овечкина и радуют болельщиков своей игрой. Какие были бы результаты у «Миннесоты» без Капризова? Нужно считать, сколько он забил победных голов. Вот столько бы и не было побед, если их убрать», — сказал Каменский «СЭ».

На счету 24-летнего россиянина 41 шайба в 69 матчах сезона. Он занимает шестое место в списке лучших снайперов сезона. Лидирует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 56 голами. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 43 шайбами — на четвертой строчке.