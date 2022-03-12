Кузнецов заявил, что не думал о «краже» гола у Овечкина в матче НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал свой второй гол в матче против «Ванкувера» (4:3 ОТ). Хоккеист забросил шайбу с ленточки после броска Александра Овечкина.

«Честно сказать, я решил, что это был его гол. Но в том, кто забил, я не был уверен. В принципе, там было очень близко. К сожалению, гол оказался моим. Будем ждать», — цитирует Кузнецова Washington Hockey Now.

Отметим, форвард стал первой звездой дня в НХЛ благодаря хет-трику в матче с «Ванкувером».



