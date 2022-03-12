Защитник «Коламбуса» Веренски: «Когда Чинахов по-настоящему освоится в НХЛ, страшно будет всем»

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски уверен в отличных перспективах своего одноклубника Егора Чинахова в НХЛ.

«Когда Чинахов по-настоящему освоится в НХЛ, страшно будет всем, — приводит слова Веренски официальный сайт НХЛ. — Сегодня нам пришлось очень постараться, чтобы победить. Для наших молодых игроков, да и для тех, кто постарше, такая победа действительно важна«.

Также защитника прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесотой» (3:2 Б) .

«Партнеры передо мной отлично закрыли обзор вратарю. Он в самом деле ничего не видел», — сказал он.

Во встрече с «Миннесотой» Чианхов отметился заброшенной шайбой, а также реализовал решающий буллит. В свою очередь Веренски сумел перевести игру в овертайм, сравняв счет в конце третьего периода.