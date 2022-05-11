«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Эдмонтон» и повел в серии

«Лос-Анджелес» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме победил «Эдмонтон» со счетом 5:4.

Дубль и победная шайба на счету Адриана Кемпе. В составе «Эдмонтона» также дубль оформил Леон Драйзайтль.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Кингз». Шестая игра пройдет в Лос-Анджелесе 13 мая (начало — в 05.00 мск).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 0:1)

Голы: Стэчер — 2 (Эдлер), 3:53 — 0:1. Кассиан — 1 (Макдэвид, Кулак), 22:32 — 1:1. Кемпе — 1 (Копитар, Иафалло), 29:29 — 1:2. Атанасиу — 1 (Браун), 33:34 — 1:3. Макдэвид — 2 (бол., Хаймэн, Драйзайтль), 42:50 — 2:3. Дано — 2 (бол., Кемпе, Дурзи), 51:06 — 2:4. Драйзайтль — 4 (мен.), 52:33 — 3:4. Драйзайтль — 5 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 55:08 — 4:4. Кемпе — 2 (Стэчер), 61:12 — 4:5.

Вратари: Смит — Куик.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 28 (5+9+14+0) — 43 (16+9+16+2).

Наши: — - -.

11 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 2-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5 ОТ)