Тарасенко установил новый рекорд «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил три шайбы в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесота» (5:2).

Все три гола были забиты в третьем периоде. При этом для двух из них российскому хоккеисту понадобилось 2 минуты 31 секунда после начала периода.

Это самый быстрый дубль со старта периода в матче плей-офф в истории «Сент-Луиса». Прежний рекорд принадлежал Берни Федерко, который в плей-офф сезона-1980/81 забил два гола за 4:06 от начала периода.

Кроме того, 30-летний Тарасенко стал автором четвертого натурального хет-трика в истории клуба в плей-офф. До россиянина это удавалось Реду Беренсону (1969 год), Брэндану Шэнахэну (1995) и Джейдену Шварцу (2016).

Напомним, что натуральный хет-трик — это три заброшенные шайбы одним игроком, который не прерываются голами других игроков.

Всего в нынешнем плей-офф Тарасенко провел 5 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

Счет в серии между командами стал 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии пройдет в Сент-Луисе 13 мая (начало — в 04.30 мск).