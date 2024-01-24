«Эдмонтон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» набрал 55 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции — 37 очков.