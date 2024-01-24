Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». На 2-й минуте второго периода счет стал 2:0.

Шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для 32-летнего россиянина это 29-й гол в ткущем сезоне.