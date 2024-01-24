«Калгари» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» набрал 48 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» потерпел третье поражение подряд. «Флэймз» с 47 очками — на 12-й строчке.