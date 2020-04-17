Дональд Трамп: «Когда спортивный сезон возобновится, матчи будут проходить без фанатов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что после возобновления сезона-2019/20 в Америке матчи будут проходить без зрителей.

— Поначалу большая часть соревнований будет проходить без фанатов, так что, как в старые добрые времена, все будет сделано для телевидения, — цитирует The Score Трампа. — Болельщики вернутся на стадионы позднее. Возможно, сначала нам придется рассаживать их через два сидения. Затем, в конечном счете, мы хотим заполнить арены. Когда вирус уйдет, так и будет, спортивные мероприятия будут проходить так же, как мы привыкли. В определенный период мы вернемся к положению, в котором были до прихода вируса.

Большинство соревнований в мире приостановлено или перенесено из-за коронавируса. По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 183 581 человек. Зафиксировано 146 855 летальных исходов от инфекции, вылечились 552 735 человек. В США — наибольшее количество зараженных в мире (678 144 человека). Также, в Штатах зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса (34 641).