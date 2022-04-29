Журова оценила результативность Капризова в «Миннесоте»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала результативность нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Кирилл молодец! Думаю, дело в хорошей форме, хоккеисты все рассчитывают, чтобы распределять по сезону равномерно. Какой-то умысел с политической ситуацией в этом искать не стоит. Просто ребята правильно проводят подготовку. Мне еще пришла мысль, что сейчас вообще все коммерческие профессиональные соревнования нашим спортсменам выступать не запрещают. Там организаторы заинтересованы в том, чтобы выступали лучшие. Если этот лучший из России, они его, скорее всего, оставят. Так что федерации с такой составляющей пока еще держатся, в том числе и НХЛ», — сказала Журова «СЭ».

Капризов набрал 106 очков (46+60) в 80 матчах.