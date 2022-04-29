Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заброшенную шайбу нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:2 ОТ).

«Радуемся его успехам. Так держать! Четыре шайбы до Овечкина? Вряд ли он сможет догнать его в регулярном сезоне, в плей-офф все начнется по новой. Но такая статистка говорит, что у нас в НХЛ есть ведущие игроки разного поколения. Это радует», — сказал Каменский «СЭ».

На счету 25-летнего россиянина 46 голов в 80 матчах. В гонке снайперов Капризов делит 5-6 места с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором.