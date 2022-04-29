Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Калгари»

«Миннесота» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Уайлд» прервали трехматчевую победную серию «Флэймз».

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 46-м в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Годро — 40 (Ткачак, Задоров), 22:59 — 0:1. Бродин — 5 (бол., Годро, Гринуэй), 26:02 — 1:1. Годро — 14, 51:59 — 2:1. Линдхольм — 42 (Задоров, Годро), 57:04 — 2:2. Капризов — 46 (бол., Фиала, Хартман), 60:44 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Маркстрем.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (10+4+9+2) — 33 (6+12+15+0).

Наши: Капризов (15.37/4/0), Куликов (21.28/2/0) — Задоров (16.07/1/+1).

29 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 490 зрителей.