Рэпер Дрейк в своей новой песне сравнил себя с Овечкиным и Месси

Канадский рэпер Дрейк в своей новой песне I'm On One сравнил себя с российским хоккеистом Александром Овечкиным («Вашингтон»), а также аргентинским футболистом Лионелем Месси («ПСЖ»).

«I'm just all about my goals like Ovechkin, I'm just all about my goals like I'm Messi», — поется в песне.

Примерный перевод: «Я думаю только о своих целях, будто я Овечкин, Я думаю о своих целях, будто я Месси».

Кроме того, в песне упоминаются и другие известные спортсмены современности — пловец Майкл Фелпс и другая звезда мирового футбола Криштиану Роналду.

Отметим, что Дрейк ранее уже был задействован в композиции с таким же названием. Совместный трек с DJ Khaled вышел в 2011 году.