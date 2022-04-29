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Сегодня, 12:16

Рэпер Дрейк в своей новой песне сравнил себя с Овечкиным и Месси

Роман Шишов
Корреспондент
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Канадский рэпер Дрейк в своей новой песне I'm On One сравнил себя с российским хоккеистом Александром Овечкиным («Вашингтон»), а также аргентинским футболистом Лионелем Месси («ПСЖ»).

«I'm just all about my goals like Ovechkin, I'm just all about my goals like I'm Messi», — поется в песне.

Примерный перевод: «Я думаю только о своих целях, будто я Овечкин, Я думаю о своих целях, будто я Месси».

Кроме того, в песне упоминаются и другие известные спортсмены современности — пловец Майкл Фелпс и другая звезда мирового футбола Криштиану Роналду.

Отметим, что Дрейк ранее уже был задействован в композиции с таким же названием. Совместный трек с DJ Khaled вышел в 2011 году.

Александр Овечкин
Лионель Месси
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 81 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Крис Крайдер

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Игорь Шестеркин

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Якоб Маркстрем

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Фредерик Андерсен

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