Денисенко отметился двумя результативными передачами за фарм-клуб «Вегаса»

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«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Абботсфорд» со счетом 5:2.

За фарм-клуб «Вегаса» форвард Григорий Денисенко отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 9 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.