Кузьменко: «Михеев — красавец. Хочется так же помогать ему, как Илюха — мне»
Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» высказался о своем партнере по звену и друге Илье Михееве.
— Вы играете в одном звене с Элиасом Петерссоном и Ильей Михеевым. Успеваете с соотечественником по-русски друг другу что-то подсказывать?
— Да, и очень много. После каждой смены мы с ним обсуждаем какой-то момент, как по-другому можно было сыграть. И с Пити так же обсуждаем — только по-английски. Мы с Илюхой приверженцы того, что всегда надо разговаривать, и так научишься лучше понимать партнера. Сможешь уже иногда отдавать ему пас не глядя, зная, что он туда едет и там обязательно окажется. Потому что мы уже миллион раз это обсуждали, и оно отработано, отточено до мельчайших деталей. Разговор внутри тройки — это, считаю, всегда улучшает вашу игру.
— Рады за Михеева, что он после восьми месяцев восстановления набирает очки уже в пяти матчах подряд, в том числе забил в Сан-Хосе?
— Он вообще красавец! Я за него безумно рад. Хочется так же помогать ему, как он мне помогает везде — и в игре, и вне ее. Болею за Илюху всей душой!
— А можете рассказать, как он помогает вам в неигровой обстановке?
— Особенно на тренировках. Не понимаю, когда тренеры начинают очень быстро говорить. Ты успеваешь перевести для себя только одно слово, а тебе сказали уже целое предложение, и ты перестаешь что-либо понимать. Когда говорят медленно — конечно, все понимаю. В этом плане от Илюхи получаю очень большую помощь.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|10
|6
|4
|13
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|12
|4
|Каролина
|11
|6
|5
|12
|5
|Филадельфия
|11
|5
|6
|11
|6
|Коламбус
|10
|4
|6
|10
|7
|Вашингтон
|9
|4
|5
|9
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|19
|2
|Детройт
|11
|6
|5
|13
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|12
|4
|Монреаль
|10
|5
|5
|12
|5
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|6
|Тампа-Бэй
|10
|4
|6
|11
|7
|Баффало
|11
|5
|6
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|7
|2
|15
|2
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|3
|Аризона
|10
|5
|5
|11
|4
|Виннипег
|10
|4
|6
|10
|5
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|10
|4
|6
|8
|7
|Миннесота
|10
|3
|7
|8
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|10
|1
|21
|2
|Ванкувер
|10
|7
|3
|15
|3
|Лос-Анджелес
|10
|6
|4
|14
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|11
|4
|7
|10
|6
|Эдмонтон
|9
|2
|7
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|10
|0
|10
|1
|4.11
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|1 : 5
|4.11
|03:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 1
|4.11
|22:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|- : -
|4.11
|23:00
|
Аризона – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|10
|19
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|10
|18
|И
|Г
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|11
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|11
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1