Дементьев: «Не стал бы искать в вопросе выбора в первую символическую сборную НХЛ какую-то политическую подоплеку»
Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал отсутствие российских хоккеистов в первой символической пятерке сезона-2022/23 в НХЛ.
«Честно говоря, я бы не стал искать в вопросе выбора в первую символическую сборную НХЛ какую-то политическую подоплеку. Понятное дело, что, скорее всего, это тоже учитывают. Это замечалось еще тогда, когда обнародовали результаты Зала славы, когда там не оказалось ни одного россиянина. Дело в том, что мы всегда хотели бы видеть наших ребят в таких списках и мы несколько узки в оценках факторов происходящего. Если взглянуть шире, то можно обнаружить, что в списке отсутствует много хоккеистов других национальностей.
В данном случае при выборе кандидатов учитывалась масса критериев. И таких явных показателей, которые помогли бы командам достичь результата, наши хоккеисты в этом сезоне не продемонстрировали. Не было такого, чтобы они тянули команды. В начале сезона они показывали хорошей уровень, но далее они начали сбавлять, и на первые роли вышли те игроки, которых номинировали», — цитирует RT Дементьева.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -