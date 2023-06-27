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Сегодня, 07:30

Сорокин остался без приза. Но российские вратари — все равно лучшие в мире

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Голкипер «Айлендерс» проиграл «Везину Трофи» вратарю «Бостона» Линусу Улльмарку.

Теперь официально: большой хоккейный год завершен. На церемонии закрытия сезона НХЛ наградили лучших игроков прошедшего чемпионата. Российское представительство номинантов получилось небогатым. Никита Кучеров не навязал борьбу Коннору Макдэвиду в споре лучших бомбардиров. Равно как и Александр Овечкин выпал из гонки за очередным «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярки. Обе награды достались поцелованному Богом канадцу.

Перед церемонией в Нэшвилле все понимали, что Макдэвид получит не один индивидуальный приз. Так, собственно, и произошло. Коннор забрал четвертый в карьере «Тед Линдсей Эворд» (и сравнялся с самим Марио Лемье) — пожалуй, самую ценную награду сезона, ведь обладателя выбирают сами игроки, а также третий «Харт Трофи». Заслуженные титулы для лучшего хоккеиста планеты.

Итоги голосования за «Харт Трофи».
Фото NHL, Twitter

Обошлось без сенсации в голосовании за «Везину Трофи». Подвиги Линуса Улльмарка из «Бостона» помешали российским вратарям оформить золотой дубль. Год назад лучшим признали Игоря Шестеркина. Повторить успех коллеги мог Илья Сорокин из «Айлендерс». Однако швед одержал более чем убедительную победу. 22 генменеджера клубов выбрали Улльмарка лучшим. Сорокин получил только три первых места. Отрыв Линуса составил 57 очков. Первую строчку швед забрал так же уверенно, как и Илья расположился на второй, опередив мечтающего об обмене из «Виннипега» Коннора Хеллибака.

Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Андрей Василевский. Новокузнецк, Ярославль, Уфа, Магнитогорск. Топовые хоккейные школы, давшие российскому хоккею лучших вратарей

Четверо из восьми лучших вратарей сезона НХЛ — россияне. Голоса, помимо Сорокина, получили Василевский, Георгиев и Шестеркин. На удивление один из генменеджеров вовсе поставил голкипера «Тампы» на первое место, хотя регулярный чемпионат Андрей провел крайне неровно. Голосование наглядно подтверждает доминирование российских вратарей в НХЛ. Держим в уме Сергея Бобровского, который преобразился в плей-офф и вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли. Голкипер «Пантерз» справедливо не включился в борьбу за «Везину», которая вручается за заслуги регулярки. Однако космическим плей-офф Бобровский напомнил, что отправлять на пенсию его рано.

Итоги голосования за «Везину».
Фото NHL, Twitter

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон по очкам за регулярку пробил сотню (101) и пополнил личную коллекцию третьим «Норрисом Трофи». Швед опередил действующего обладателя приза Кэйла Макара из «Колорадо» и Адама Фокса из «Рейнджерс». Отрыв Карлссона впечатляет: 123 первых места против 41 у Фокса и 12 у Макара. Теперь все мысли Эрика связаны с возможным обменом из «Сан-Хосе». Индивидуальных наград швед насобирал достаточно, однако Кубка Стэнли в коллекции по-прежнему нет. С «Шаркс» главный трофей НХЛ может сниться только в розовых снах. И Карлссон не стесняясь заявлял, что хочет сменить команду, чтобы зайти как можно дальше в плей-офф.

Эрик Карлссон. Шведский защитник творит историю: он выбил 100 очков за регулярку

В споре за «Норрис» отметился Михаил Сергачев. Россиянин, правда, получил только два голоса. Необычайный контраст в номинациях среди защитников и голкиперов. Как, впрочем, и среди нападающих. Валерий Ничушкин боролся за «Леди Бинг Трофи», но занял 25-е место. Джентльменом года выбрали Анже Копитара из «Лос-Анджелеса», который за сезон заработал лишь четыре минуты штрафа.

Итоги голосования за «Норрис Трофи».
Фото NHL, Twitter

Закрытие энхаэловского сезона можно расценить, как срез успехов по разным амплуа. Россияне соревновались только за «Везину Трофи». Любопытно, что Сорокин проиграл Улльмарку среди вратарей, зато обошел шведа в споре за «Харт Трофи», который безальтернативно выиграл Макдэвид. Овечкин и Малкин в силу возраста вряд ли замахнутся на «Харт». Повторить успех 2019 года в будущем может Никита Кучеров. Прорыва ожидаем от Артемия Панарина, вошедшего во вторую символическую сборную сезона, и Кирилла Капризова — правда, пока оба форварда объективно уступают лидерам других команд, в особенности капитану «Эдмонтона».

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Кто мог забрать Приз за верность хоккею, если не опытнейший защитник «Питтсбурга» Крис Летанг? Путь канадца заслуживает уважения. Летанг пережил второй за карьеру инсульт, смерть отца и вернулся на лед, а по набранным очкам в команде уступил только шести нападающим. Не возникало вопросов и по выбору лучшего тренера сезона. Джим Монтгомери с треском провалился в плей-офф, но регулярный чемпионат «Бостон» выиграл с колоссальным отрывом: 65 побед в 82 матче, 135 очков и заслуженный Президентский кубок.

«Колдер Трофи» справедливо увез Мэттью Бенирс из «Сиэтла». Даже символично, что лучший новичок сезона выбран из команды, недавно дебютировавшей в лиге. Форвард провел сезон так, что и не скажешь, что он играет в НХЛ первый полноценный год. 57 (24+33) очков за 80 матчей наглядно подтверждают прорыв Бенирса.

Илья Сорокин
Линус Улльмарк
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
5
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
4 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
2 - 3
5. Вегас - Флорида
9 - 3
4 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
14.06 03:00
Вегас – Флорида
 9 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Айкел

Джек Айкел

Вегас

 22 26
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 25
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 20 24
И Г
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 13
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 22 11
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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