Сорокин остался без приза. Но российские вратари — все равно лучшие в мире

Голкипер «Айлендерс» проиграл «Везину Трофи» вратарю «Бостона» Линусу Улльмарку.

Теперь официально: большой хоккейный год завершен. На церемонии закрытия сезона НХЛ наградили лучших игроков прошедшего чемпионата. Российское представительство номинантов получилось небогатым. Никита Кучеров не навязал борьбу Коннору Макдэвиду в споре лучших бомбардиров. Равно как и Александр Овечкин выпал из гонки за очередным «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярки. Обе награды достались поцелованному Богом канадцу.

Перед церемонией в Нэшвилле все понимали, что Макдэвид получит не один индивидуальный приз. Так, собственно, и произошло. Коннор забрал четвертый в карьере «Тед Линдсей Эворд» (и сравнялся с самим Марио Лемье) — пожалуй, самую ценную награду сезона, ведь обладателя выбирают сами игроки, а также третий «Харт Трофи». Заслуженные титулы для лучшего хоккеиста планеты.

Итоги голосования за «Харт Трофи». Фото NHL, Twitter

Обошлось без сенсации в голосовании за «Везину Трофи». Подвиги Линуса Улльмарка из «Бостона» помешали российским вратарям оформить золотой дубль. Год назад лучшим признали Игоря Шестеркина. Повторить успех коллеги мог Илья Сорокин из «Айлендерс». Однако швед одержал более чем убедительную победу. 22 генменеджера клубов выбрали Улльмарка лучшим. Сорокин получил только три первых места. Отрыв Линуса составил 57 очков. Первую строчку швед забрал так же уверенно, как и Илья расположился на второй, опередив мечтающего об обмене из «Виннипега» Коннора Хеллибака.

Четверо из восьми лучших вратарей сезона НХЛ — россияне. Голоса, помимо Сорокина, получили Василевский, Георгиев и Шестеркин. На удивление один из генменеджеров вовсе поставил голкипера «Тампы» на первое место, хотя регулярный чемпионат Андрей провел крайне неровно. Голосование наглядно подтверждает доминирование российских вратарей в НХЛ. Держим в уме Сергея Бобровского, который преобразился в плей-офф и вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли. Голкипер «Пантерз» справедливо не включился в борьбу за «Везину», которая вручается за заслуги регулярки. Однако космическим плей-офф Бобровский напомнил, что отправлять на пенсию его рано.

Итоги голосования за «Везину». Фото NHL, Twitter

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон по очкам за регулярку пробил сотню (101) и пополнил личную коллекцию третьим «Норрисом Трофи». Швед опередил действующего обладателя приза Кэйла Макара из «Колорадо» и Адама Фокса из «Рейнджерс». Отрыв Карлссона впечатляет: 123 первых места против 41 у Фокса и 12 у Макара. Теперь все мысли Эрика связаны с возможным обменом из «Сан-Хосе». Индивидуальных наград швед насобирал достаточно, однако Кубка Стэнли в коллекции по-прежнему нет. С «Шаркс» главный трофей НХЛ может сниться только в розовых снах. И Карлссон не стесняясь заявлял, что хочет сменить команду, чтобы зайти как можно дальше в плей-офф.

В споре за «Норрис» отметился Михаил Сергачев. Россиянин, правда, получил только два голоса. Необычайный контраст в номинациях среди защитников и голкиперов. Как, впрочем, и среди нападающих. Валерий Ничушкин боролся за «Леди Бинг Трофи», но занял 25-е место. Джентльменом года выбрали Анже Копитара из «Лос-Анджелеса», который за сезон заработал лишь четыре минуты штрафа.

Итоги голосования за «Норрис Трофи». Фото NHL, Twitter

Закрытие энхаэловского сезона можно расценить, как срез успехов по разным амплуа. Россияне соревновались только за «Везину Трофи». Любопытно, что Сорокин проиграл Улльмарку среди вратарей, зато обошел шведа в споре за «Харт Трофи», который безальтернативно выиграл Макдэвид. Овечкин и Малкин в силу возраста вряд ли замахнутся на «Харт». Повторить успех 2019 года в будущем может Никита Кучеров. Прорыва ожидаем от Артемия Панарина, вошедшего во вторую символическую сборную сезона, и Кирилла Капризова — правда, пока оба форварда объективно уступают лидерам других команд, в особенности капитану «Эдмонтона».

Кто мог забрать Приз за верность хоккею, если не опытнейший защитник «Питтсбурга» Крис Летанг? Путь канадца заслуживает уважения. Летанг пережил второй за карьеру инсульт, смерть отца и вернулся на лед, а по набранным очкам в команде уступил только шести нападающим. Не возникало вопросов и по выбору лучшего тренера сезона. Джим Монтгомери с треском провалился в плей-офф, но регулярный чемпионат «Бостон» выиграл с колоссальным отрывом: 65 побед в 82 матче, 135 очков и заслуженный Президентский кубок.

«Колдер Трофи» справедливо увез Мэттью Бенирс из «Сиэтла». Даже символично, что лучший новичок сезона выбран из команды, недавно дебютировавшей в лиге. Форвард провел сезон так, что и не скажешь, что он играет в НХЛ первый полноценный год. 57 (24+33) очков за 80 матчей наглядно подтверждают прорыв Бенирса.