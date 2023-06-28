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Сегодня, 05:42

«Нью-Джерси» обменял белоруса Шаранговича в «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» объявил об обмене белорусского нападающего Егора Шаранговича в «Калгари». За 25-летнего белоруса «Дэвилз» получили форварда Тайлера Тоффоли и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года.

В прошедшем сезоне Шарангович набрал 30 (13+17) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

31-летний Тоффоли сыграл в 82 матчах и набрал 73 (34+39) очка.

Егор Шарангович
Тайлер Тоффоли
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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