«Нью-Джерси» обменял белоруса Шаранговича в «Калгари»
«Нью-Джерси» объявил об обмене белорусского нападающего Егора Шаранговича в «Калгари». За 25-летнего белоруса «Дэвилз» получили форварда Тайлера Тоффоли и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года.
В прошедшем сезоне Шарангович набрал 30 (13+17) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он сыграл три матча и не отметился результативными действиями.
31-летний Тоффоли сыграл в 82 матчах и набрал 73 (34+39) очка.
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|00:30
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|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
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|11.10
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Вегас – Сиэтл
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