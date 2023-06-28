«Нью-Джерси» обменял белоруса Шаранговича в «Калгари»

«Нью-Джерси» объявил об обмене белорусского нападающего Егора Шаранговича в «Калгари». За 25-летнего белоруса «Дэвилз» получили форварда Тайлера Тоффоли и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года.

В прошедшем сезоне Шарангович набрал 30 (13+17) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

31-летний Тоффоли сыграл в 82 матчах и набрал 73 (34+39) очка.