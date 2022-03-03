Гол Радулова принес «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом»

«Даллас» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Старз» одержали вторую победу подряд. «Кингз» потерпели второе поражение кряду.

Автором победного гола стал российский нападающий Александр Радулов. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.