Радулов забросил третью шайбу в сезоне

«Даллас» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Счет стал 4:3.

Голом отметился российский нападающий «Старз» Александр Радулов. 35-летний россиянин реализовал большинство и забросил третью свою шайуб в сезоне.