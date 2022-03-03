«Эдмонтон» подписал новый контракт с Саморуковым

Российский защитник Дмитрий Саморуков подписал новый контракт с «Эдмонтоном». «Ойлерз» заключили с 22-летним россиянином однолетнее соглашение.

По информации СМИ, Саморуков заработает 775 тысяч долларов. Он был выбран на драфте НХЛ в 2017 году под общим 84-м номером.

В декабря 2021 года Саморуков дебютировал в НХЛ. Он сыграл в матче против «Сент-Луиса». В этом сезоне россиянин набрал 11 (2+9) очков в 36 матчах АХЛ.

Также «Эдмонтон» подписал двухлетние соглашение с защитником Венсаном Дешарне и форвардом Джеймсом Хэмблином.