Дадонов в матче с «Ванкувером» забросил четвертую шайбу в сезоне

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

32-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте встречи и сделал счет 1:2. Для Дадонова это четвертый гол в сезоне.

На данный момент на счету Дадонова 6 (4+2) очков в 15 матчах НХЛ.