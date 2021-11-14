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Дадонов в матче с «Ванкувером» забросил четвертую шайбу в сезоне

07:14
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Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

32-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте встречи и сделал счет 1:2. Для Дадонова это четвертый гол в сезоне.

На данный момент на счету Дадонова 6 (4+2) очков в 15 матчах НХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора
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