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Худобин отразил 31 бросок и стал первой звездой матча с «Филадельфией»

Российский вратарь «Далласа» Худобин стал первой звездой матча НХЛ против «Филадельфии»
06:58
Антон Худобин. Фото Instagram
Антон Худобин. Фото Instagram
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Вратарь «Далласа» Антон Худобин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

Россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Вторая звезда встречи — форвард «Старз» Роопе Хинтц, на счету которого гол и голевая передача.

Третьей звездой стал еще один нападающий «Далласа» Джо Павелски, отличившийся заброшенной шайбой.

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Иван Торопцев все материалы автора
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