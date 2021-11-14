Худобин отразил 31 бросок и стал первой звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

Россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

It was the pads. ??? pic.twitter.com/6sLLW92gKL — Dallas Stars (@DallasStars) November 14, 2021

Вторая звезда встречи — форвард «Старз» Роопе Хинтц, на счету которого гол и голевая передача.

Третьей звездой стал еще один нападающий «Далласа» Джо Павелски, отличившийся заброшенной шайбой.