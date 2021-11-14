Худобин отразил 31 бросок и стал первой звездой матча с «Филадельфией»
Российский вратарь «Далласа» Худобин стал первой звездой матча НХЛ против «Филадельфии»
06:58
Вратарь «Далласа» Антон Худобин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).
Россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.
An almost UNREAL performance in net by Dobby tonight! ?@ATT | #TexasHockey pic.twitter.com/0tswZqKF8K— Dallas Stars (@DallasStars) November 14, 2021
It was the pads. ??? pic.twitter.com/6sLLW92gKL— Dallas Stars (@DallasStars) November 14, 2021
Вторая звезда встречи — форвард «Старз» Роопе Хинтц, на счету которого гол и голевая передача.
Третьей звездой стал еще один нападающий «Далласа» Джо Павелски, отличившийся заброшенной шайбой.
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