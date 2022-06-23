Чирелли забросил самую раннюю шайбу в финале Кубка Стэнли с 2006 года

Форвард «Тампы» Энтони Чирелли открыл счет в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» на 36-й секунде.

Это 17-й раз в истории лиги, когда игрок забил в первые 36 секунд финальной встречи Кубка Стэнли. Последний раз такое произошло в пятом матче финала-2006: форвард «Эдмонтона» Фернандо Пизани забил «Каролине» на 16-й секунде.

На данный момент на счету Чирелли 8 (3+5) очков в 21-м матче плей-офф.