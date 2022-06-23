Чирелли покинул лед после того, как Киллорн задел его руку лезвием конька

«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Колорадо».

В конце второго периода форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли получил повреждение после того, как его одноклубник Алекс Киллорн случайно задел его руку лезвием конька. После этого Чирелли покинул площадку, однако вернулся к третьему периоду.

Отметим, Чирелли стал автором первой шайбы в матче, забив на 36-й секунде.